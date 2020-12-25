مصر تعلن التعاقد لشراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تعاقدت على شراء 50 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري، مساء الخميس، أوردته وسائل إعلام محلية مملوكة للدولة.

وأوضح معيط، أن مصر تعاقدت على شراء ٣٠ مليون جرعة من شركة استرازينيكا البريطانية، إضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من شركة سينو فارم الصينية.

ولم يحدد الوزير موعد وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى بلاده التي يبلغ عدد سكانها نحو 103 ملايين نسمة، وفق أحدث إحصاء رسمي.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاحات لن تكون جاهزة في بلاده قبل منتصف عام 2021.

والخميس، أعلنت مصر، تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الفيروس.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.