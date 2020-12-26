الجيش التركي يعلن عن تحييد 5 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، السبت، أنّ الإرهابيين كانوا يحاولون التسلل إلى المنطقة، وأنه تم تحييدهم في عملية أمنية ناجحة قبل أن يحققوا أهدافهم.

وأوضحت إن قواتها لن تسمح للتنظيم الإرهابي بزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.