غارات إسرائيلية على قطاع غزة تلحق أضرارا بمستشفى للأطفال

شنّت طائرات عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بعد نحو 5 ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفادت مصادر صحفية، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت موقعا في مدينة غزة، وهاجمت موقعين آخرين في مخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن القصف الذي شنّته طائرات إسرائيلية فجرا، ألحق أضرارا جسيمة بمحتويات مستشفى حكومي للأطفال.

واستنكرت الوزارة، في تصريح مكتوب، استهداف "قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الدرة، بحيّ التفاح، شرقي مدينة غزة".

وأضافت أن: "عشرات الأطفال المرضى، وأمهاتهم داخل المستشفى إلى جانب الطواقم الصحية، أصيبوا بالهلع، من القصف".

وتسبب القصف، وفق الوزارة، بـ"إرباك العمل، وإعاقة تقديم الخدمات الصحية، وتحطّيم النوافذ فيما تناثر الزجاج داخل غرف المرضى والأقسام الحساسّة".

وحذّرت الوزارة من "انعكاسات نفسية خطيرة على الأطفال المرضى، الذين كانوا داخل المستشفى".

وقال شهود عيان، إن الموقع الذي تعرض للقصف، بمدينة غزة، في حي التفاح، شرقي المدينة.

ولم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات، جراء الغارات.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، بينها "موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أنه شنّ هذه الغارات، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش، اعتراضه صاروخين "أُطلقا من قطاع غزة" باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.