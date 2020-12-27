الجيش التركي يحيد 15 إرهابيا من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 15 مسلحا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها الخاصة وجهت ضربة قوية لإرهابيي "ي ب ك".

وأكدت تحييد قواتها 15 مسلحا من "ي ب ك" حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" لشن عمل إرهابي بالمنطقة، مهنئة قواتها في هذا الإطار.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في الـ 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.