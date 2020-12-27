السعودية تعلن اكتشاف حقول جديدة من الزيت والغاز

أعلن شركة "أرامكو" السعودية تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأحد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الذي أكد اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران (شرق).

وذكر البيان أن الزيت العربي الخفيف جداً، تدفق من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ 3.2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

ووصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما اكتشف الغاز غير التقليدي في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار (جنوب)، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه.

وتدفق الغاز من بئر المنحّز (شمال)، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً؛ بينما تدفق الغاز من بئر السهباء (وسط)، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وكذلك اكتشف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.

و"أرامكو السعودية" هي أكبر شركة نفط في العالم، فيما المملكة ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل يوميا.