بسبب إشكال شخصي.. لبنانيون يحرقون مخيماً للاجئين السوريين

أقدم عدد من المواطنين اللبنانيين على إضرام النار في مخيم للاجئين السوريين ليل السبت في شمال لبنان بعد شجار بين أحد أفراد عائلتهم وعمال سوريين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

فيما أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن حريقاً كبيراً اندلع في مخيم للاجئين بمنطقة المنية وأن عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، من دون تحديد عددهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية خالد كبارة إن "الحريق امتد لكل مساكن المخيم" المبنية من من مواد بلاستيكية وخشبية والتي تقيم فيها حوالى 75 أسرة سورية لاجئة.

وأضاف أن عدداً من هذه العائلات هربت من المخيم "بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز".

وأوضح المتحدث أن حجم الحريق كان ضخماً بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيم ووجود قوارير غاز فيه.

وقال "البلاستيك والخشب مادتان سريعتا الاشتعال لوحدهما، فكيف إذا كانت هناك قوارير غاز أيضاً!".

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء" الرسمية إن "إشكالاً حصل بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى الى تضارب بالأيدي وسقوط ثلاثة جرحى".

وأوضحت الوكالة أنه إثر الإشكال "تدخل عدد من الشبان من آل المير وعمدوا الى إحراق بعض خيم النازحين السوريين في المنية" قبل أن "تتدخل سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع".

من جهته أفاد مصدر أمني عن سماع دوي أعيرة نارية.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي فيروس كورونا المستجد ثم الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية بين الفترة والأخرى حملات عنصرية وخطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم.

فيما يعاني من أزمة اقتصادية حادة، ويدعي كثيرون أن وجود اللاجئين يحمل الاقتصاد عبئاً إضافياً.