جرحى واعتقالات في مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود

تجمع مئات المتشددين اليهود أمام وزارة الأمن الداخلي والمقر الرئيس للشرطة بالقدس المحتلة مساء السبت، وألقوا الحجارة على عناصر الشرطة احتجاجا على مصرع مستوطن كانت تطارده الشرطة لاعتدائه على سيارات فلسطينيين بالضفة الغربية.

وتسببت الاشتباكات في إصابة 11 شرطياً، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية. فيما اعتقلت الشرطة 21 مستوطنا ، بحسب إعلام عبري.

وقبل ذلك، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، على مواطنين فلسطينيين ومركباتهم، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شاهد عيان للأناضول بأن مئات المتظاهرين الإسرائيليين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين، أثناء احتجاجهم على مقتل مستوطن الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنّ اعتداءات المستوطنين طالت البيوت الفلسطينية القريبة من مستوطنة "رامات شكول" وسط المدينة.

والاثنين، لقي مستوطن إسرائيلي عمره 16 عاما، مصرعه بعد انقلاب سيارته، في مطاردة الشرطة الإسرائيلية له، بعد قيامه و4 آخرين بإلقاء الحجارة على سيارات فلسطينية بمنطقة رام الله وسط الضفة الغربية.

والخميس، أعلنت النيابة الإسرائيلية فتح تحقيق مشترك بين الشرطة وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة (يتبع وزارة العدل) في ملابسات الواقعة، فيما يطالب المستوطنون بعدم إشراك الشرطة في التحقيقات.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، التي يصفونها بـ"البلطجة".

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة.

و"البؤر" هي مستوطنات صغيرة تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل من الطوب والصفيح، أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة، دون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.