اعتقالات متبادلة بين "ي ب ك" الإرهابي والنظام السوري انتهت بتدخل روسيا

شهد اليومان الماضيان، اعتقالات متبادلة بين تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي والنظام السوري في مدينة القامشلي، انتهت بتدخل روسي و تبادل المعتقلين بين الجانبين.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر التنظيم اعتقلوا ليلة السبت، العميد لطفي سمعان، القائد العسكري لمنطقة القامشلي في حي "الوسطى" وسط المدينة، وعددا من عناصر المخابرات الجوية التابعين للنظام.

بدورها قامت قوات النظام بعد ساعات، باعتقال العشرات من عناصر المنظمة في حاجز مطار القامشلي، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الجانبين استنفرا إثر عمليات الاعتقال المتبادلة، إلى أن تدخل الضباط الروس، ودفعوا الطرفين لإطلاق كافة المعتقلين ليلة الأحد.

وتشهد القامشلي (شمال شرقي سوريا) بين الحين والآخر توترات بين قوات النظام وعناصر التنظيم، واعتقالات متبادلة تتطور أحيانا إلى اشتباكات، حيث يتدخل الروس في معظم تلك الحالات ويفرضون التهدئة على الجانبين.

ويسيطر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي على معظم مدينة القامشلي وريفها، فيما تقتصر سيطرة النظام على المطار والمربع الأمني (منطقة تضم الأفرع الأمنية للنظام)، وفوج عسكري، وجزء من الريف الجنوبي.