القوات الروسية تتدخل لحل نزاع بين ي ب ك الإرهابية والنظام السوري

شهدت مدينة القامشلي السورية في اليومن الماضين حملة اعتقالات متبادلة بين منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية والنظام السوري انتهت بتدخل روسي وتبادل المعتقلين بين الجانبين.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عناصر المنظمة الإرهابية اعتقلوا ليلة السبت، العميد لطفي سمعان، القائد العسكري لمنطقة القامشلي في حي "الوسطى" وسط المدينة، وعددا من عناصر المخابرات الجوية التابعين للنظام.

بدورها قامت قوات النظام بعد ساعات، باعتقال العشرات من عناصر المنظمة في حاجز مطار القامشلي، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الجانبين استنفرا بعد عمليات الاعتقال المتبادلة، إلى أن تدخل الضباط الروس، ودفعوا الطرفين لإطلاق كافة المعتقلين ليلة الأحد.

وتشهد القامشلي (شمال شرقي سوريا) بين الحين والآخر توترات بين قوات النظام وعناصر المنظمة، واعتقالات متبادلة تتطور أحيانا إلى اشتباكات، حتى يتدخل الروس في معظم تلك الحالات ويفرضون التهدئة على الجانبين.

وتسيطر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية على معظم مدينة القامشلي وريفها، فيما تقتصر سيطرة النظام على المطار والمربع الأمني (منطقة تضم الأفرع الأمنية للنظام) وفوج عسكري، وجزء من الريف الجنوبي.