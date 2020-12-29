نتنياهو يبحث مع بوتين آخر التطورات في سوريا

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولا موضوعات عدة بينها الوضع في سوريا.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر مساء الاثنين: "تحدثت بالهاتف مع الرئيس الروسي وهنأته ومواطني روسيا بمناسبة النوفي جود (الاسم الروسي للسنة الجديدة)".

وتابع "تحدثت معه عن الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة والإجراءات المطلوبة لزيادة الاستقرار بها".

بدوره، أفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى "القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة".

وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأوضح أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا".

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة الغارات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف تابعة لإيران في سوريا.

وتخشى إسرائيل مما تصفه بتمركز إيران وقوات عسكرية موالية لها قرب هضبة الجولان السورية المحتلة.