واشنطن قلقة من الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذول

قالت الولايات المتحدة إنها قلقة من الحكم الذي صدر في السعودية بالسجن بحق الناشطة لجين الهذلول، في رد فعل محدود بينما كانت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعهدت بموقف حازم في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأمرت محكمة في الرياض الاثنين بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما يجعل الإفراج عنها ممكنا قريبا.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون الكبار على الحكم، لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كايل براون كتب على تويتر أن بلاده "قلقة بشأن التقارير" حول الحكم الصادر بحق الهذلول.

وأضاف براون "أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية في الوقت الذي تقوم فيه بتعزيز حقوق النساء".

وتابع "نحن نتطلع لاطلاق سراحها المبكر المتوقع عام 2021".

في واشنطن، قال جاك سوليفان الذي رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، إنّ الحكم "مجحف ومقلق".

وقال ايضا على تويتر "كما قلنا سابقا، إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت".

ويعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حليفا وثيقا للسعودية، وسبق أن أشاد بصفقات السلاح معها، كما انهما يتشاركان العداء لإيران.