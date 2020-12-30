بعد قضائه 19 عاما في السجن.. إسرائيل تعتقل فلسطينيا بعد لحظات من الإفراج عنه

أعادت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال مالك بكيرات، بعد لحظات من الإفراج عنه إثر قضاء حكم بالسجن مدته 19 عاما.

وقالت أماني سراحنة، مديرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، إن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت "بكيرات" (41 عاما) فور الإفراج عنه من "سجن النقب" جنوبي إسرائيل.

وأشارت سراحنة إلى أن عملية اعتقال بكيرات تمت بعد لحظات من خروجه من المعتقل.

وتابعت: "بكيرات أنهى حكما بالسجن مدته 19عاما"، ووصفت إعادة اعتقاله بأنها "عملية اختطاف".

وبيّنت أنه جرى نقل بكيرات لمركز تحقيق المسكوبية في مدينة القدس، دون توضيح سبب إعادة اعتقاله.

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل عائلة بكيرات في مدينة القدس، ونكلت بها.

‎واُعتقل بكيرات بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2001، أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية في بيت لحم، ووجه له تهما بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.‎

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.