جماعة الحوثي تنفي علاقتها بهجوم مطار عدن

نفت جماعة الحوثي علاقتها بانفجارات استهدفت الأربعاء، مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة.

وقال البخيتي: "‏لا علاقة لنا بهجوم ‎عدن.. اتهامنا به أسطوانة مشروخة".

وأضاف أن "ما جرى تصفية حسابات جراء الصراع الدائر بين مرتزقة العدوان" (يقصد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي).

ولم يتطرق البخيتي إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، في تغريدة عبر تويتر، جماعة الحوثي بالوقوف وراء تفجيرات مطار عدن.

ونقل مراسل الأناضول عن مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، أن 3 انفجارات عنيفة وقعت في مطار عدن، أحدها داخل صالة استقبال كبار الزوار.

وأوضح المصدر أن الانفجارات وقعت قبيل نزول أعضاء الحكومة من الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قال أمني، إن التفجيرات نجم عنها سقوط قتلى وجرحى، دون ذكر رقم محدد للضحايا.