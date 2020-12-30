لافروف يبدي تطلع بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، عن تطلع موسكو لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال لافروف، نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الليبية ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم.

وقال: ": نتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات".

من جهته، أشار وزير الخارجية الليبي، خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده طلبت من روسيا دعم خروج المقاتلين الأجانب.

وقال سيالة: "طلبنا من موسكو دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا (..) وعبرنا عن عدم ارتياحنا لاحتجاز عائدات صادرات النفط في حساب مصرفي لا يعود بالنفع على الليبيين".

وأدانت تقارير ليبية ودولية، انتشار مرتزقة "فاغنر" الروسية، ضمن المقاتلين الأجانب المعاونين للانقلابي خليفة حفتر، ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وخلال اجتماع لافروف بسيالة، شدد الوزير الروسي على اهتمام موسكو بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا.

وأضاف: "يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة".