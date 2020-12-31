محكمة أردنية تصدر قرارا بحل نقابة المعلمين والسجن سنة لأعضاء مجلسها

أصدرت محكمة أردنية، الخميس، قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، وفق محامي النقابة.

وقال المحامي بسام فريحات، إن "محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة".

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

وأضاف فريحات أن القرار أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ.

وأفاد بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.

ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأوضح فريحات أن القرار "أولي قابل للاستئناف، وتم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين".

وسبق أن أوقفت السلطات الأردنية أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وشملت التحقيقات اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن تحول القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس/ آب الماضي.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم في العاصمة عمان، طالبوا فيها الحكومة بالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.