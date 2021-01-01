استهداف قاعدة عسكرية روسية شمالي شرق سوريا بسيارة مفخخة

انفجرت سيارة مفخخة الجمعة قرب قاعدة للقوات الروسية في شمال شرق سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه ضد التواجد العسكري الروسي في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أنّ سيارة من طراز "بيك آب" انفجرت بعد لحظات من ركنها قرب أحد سواتر قاعدة للقوات الروسية في منطقة تل السمن في ريف الرقة الشمالي وترجُّل شخصين منها.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن سقوط جرحى دون تأكيد عددهم، موضحاً أن المنطقة تخضع لسيطرة ميليشيا ي ب ك الإرهابية المدعومة أميركياً وتتواجد فيها قوات النظام السوري والروس.

وتبنّى تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، والناشط في شمال غرب سوريا، تنفيذ الهجوم، وفق بيان تمّ تداوله عبر الانترنت، لم يتسن التأكد من مصدره.

وقال عبد الرحمن "إنّه أول استهداف مباشر لقاعدة روسية في شمال شرق سوريا"، في حين اتهمت موسكو مراراً فصائل المعارضة باستهداف قاعدتها الجوية الرئيسية في غرب سوريا بطائرات مسيّرة.