الجيش التركي يحيّد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان نشر على حسابها بـ"تويتر"، الجمعة، أن إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.

وأوضحت أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.