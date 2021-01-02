إصابة الدبلوماسي المصري عمرو موسى بفيروس كورونا

أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدبلوماسي المصري عمرو موسى، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" (مملوك للدولة)، عن موسى، قوله إنه عزل نفسه في منزله، بعد اكتشاف إصابته بالفيروس.

وأضاف موسى، أن حالته الصحية "مستقرة"، ولم يتم نقله إلى المستشفى، وأن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم.

وتابع: "حالتي الحمد لله مطمئنة، ولا تستدعي حتى الآن الدخول للمستشفى"، داعيا "المواطنين للحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

والأحد، أقرت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات للحد من انتشار كورونا، بينها إلغاء احتفالات العام الجديد، ومنع التجمعات وتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.

وتشهد مصر حاليا الموجة الثانية للفيروس، وسجلت في الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات والوفيات اليومية.

وسجلت مصر حتى مساء الخميس، 138 ألفا و62 إصابة بكورونا، بينها 7 آلاف و631 وفاة، و112 ألفا و105 حالات تعاف، بحسب وزارة الصحة.