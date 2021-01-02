تونس توقف 15 بحارا مصريا بسبب "الصيد غير القانوني"

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، مساء الجمعة، احتجاز مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا، قبالة سواحل جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن زورقا عسكريا احتجز فجر الجمعة، مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا، كان بحالة "صيد غير قانونية" بمنطقة الصيد الخاصة التونسية.

وأوضحت أن الزورق كان يعمل على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب).

وذكرت الوزارة أن احتجازها للمركب يندرج في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من مراكب الصيد الأجنبية.

وأشارت إلى اقتياد قارب الصيد إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن الحادثة حتى الساعة 19:50 (ت.غ).

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها تونس بحارة مصرية على خلفية الصيد غير القانوني، فقد بلغ عدد مراكب الصيد المصرية التي احتجزتها السلطات التونسية منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 4 قوارب، حسب بيان وزارة الدفاع.