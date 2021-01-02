عودة 100 لاجئ عراقي من تركيا إلى بلادهم طوعا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، عودة 100 لاجئ طوعا من تركيا.

جاء ذلك وفق بيان أصدره مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، طالب أصغر دوسه.

وقال دوسه: "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع سفارة بغداد لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية تمت إعادة 100 لاجئ عراقي من تركيا طوعا إلى الوطن".

وأضاف أن مكتب الوزارة في تركيا "أعاد هؤلاء اللاجئين برا وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".

وأشار دوسة، إلى أن غالبية هؤلاء اللاجئين "عادوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظات صلاح الدين ونينوى(شمال) والأنبار (غرب)".

وعلى مدى الأشهر الماضية، عادت دفعات من اللاجئين العراقيين في تركيا، كانت آخرها دفعة تضم 82 عادوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يعيشون في تركيا ومشمولون بالمساعدات التي تقدمها أنقرة للاجئين.

وفر آلاف العراقيين إلى خارج بلادهم عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق صيف 2014، وتحول مناطقهم إلى ساحة حرب طاحنة على مدى ثلاث سنوات.

كما نزح نحو 5.8 ملايين شخص داخل البلاد، تقول منظمة الهجرة الدولية إن 3 ملايين منهم عادوا إلى منازلهم فيما يقطن البقية في مخيمات.