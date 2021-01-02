مقتل طفلين بانفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

قتل طفلان وأصيب 4 مدنيين بجروح، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على سوق للخضار وسط مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وانفجرت سيارة مفخخة انفجرت في سوق للخضار برأس العين، ما أسفر عن مقتل طفلين، وإصابة 4 مدنيين وفقاً للمعلومات الأولية.

وتم نقل المصابين إلى المشافي في المنطقة، وهرعت فرق الاطفاء أخمدت النيران التي اندلعت جراء الانفجار.

وتوجهت قوات الأمن المحلية، وقوة من الجيش الوطني السوري إلى موقع الانفجار، حيث يعتقد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء الهجوم.

جدير بالذكر أن مركز مدينة رأس العين تم تطهيرها من الإرهاب في إطار عملية نبع السلام التي نفذها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في 12 أكتوبر 2019.