القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مقتل طفلين بانفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
رأس العين
نشر في 02.01.2021 23:21
آخر تحديث في 02.01.2021 23:36
DHA DHA

قتل طفلان وأصيب 4 مدنيين بجروح، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على سوق للخضار وسط مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وانفجرت سيارة مفخخة انفجرت في سوق للخضار برأس العين، ما أسفر عن مقتل طفلين، وإصابة 4 مدنيين وفقاً للمعلومات الأولية.

وتم نقل المصابين إلى المشافي في المنطقة، وهرعت فرق الاطفاء أخمدت النيران التي اندلعت جراء الانفجار.

وتوجهت قوات الأمن المحلية، وقوة من الجيش الوطني السوري إلى موقع الانفجار، حيث يعتقد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء الهجوم.

جدير بالذكر أن مركز مدينة رأس العين تم تطهيرها من الإرهاب في إطار عملية نبع السلام التي نفذها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في 12 أكتوبر 2019.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، عودة 100 لاجئ طوعا من...
مختارات