وفاة كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد عن 76 عاماً

توفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، السبت عن 76 عاما بعد أيام على نقله إلى المستشفى إثر أزمة صحية.

ويُشيّع كاتب السيناريو السبت في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بغرب القاهرة، وفق ما كتب نجله المخرج مروان حامد عبر فيسبوك.

ولد وحيد حامد في تموز/يوليو 1944، وكان متزوجا من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وله ولد واحد.

ومنذ بداياته في السبعينات، أثرى وحيد حامد المكتبة السينمائية المصرية بعشرات الأعمال التي تُعد علامة فارقة في زمنها، بينها "البريء" (1985) مع الممثل الراحل أحمد زكي.

كما وقّع على سيناريوهات عدد من أشهر أفلام النجم المصري عادل إمام بينها "الهلفوت" (1985) و"اللعب مع الكبار" (1991) و"الإرهاب والكباب" (1992) و"طيور الظلام" (1995).

وتناول في أفلامه أبرز القضايا السياسية والاجتماعية خلال العقود الأربعة الأخيرة، خصوصا توسّع حضور التيارات الإسلامية مع نهاية سبعينات القرن الماضي وظهور الحركات الإسلامية المسلحة والفساد وتزاوج السلطة والثروة.

ويُصنف فيلم "البريء" برأي النقاد من أجرأ أفلام الكاتب الراحل، إذ تناول فيه قضية التعامل العنيف للشرطة مع المعارضين السياسيين.

وتعاون حامد مع عدد من أبرز المخرجين السينمائيين المصريين في العقود الأخيرة، بينهم الراحلان عاطف الطيب وسمير سيف إضافة إلى شريف عرفة الذي حرص على المشاركة في تكريمه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي.

وكان وحيد حامد انطلق في مسيرته بكتابة سيناريوهات للدراما الإذاعية قبل أن ينتقل إلى التلفزيون ثم السينما التي تحولت مجال إبداعه الاساسي.

وهو كتب الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية، من أبرزها مسلسل "الجماعة" (2010) الذي تناول تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأثار جدلا كبيرا في مصر.

وكان آخر ظهور علني لوحيد حامد الشهر الماضي خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين حيث مُنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.