السعودية تستأنف السفر عبر جميع المنافذ

أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، أن البلاد استأنفت الرحلات المغادرة والقادمة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ).

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن قرار تعليق الرحلات المتخذ في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، تم وقفه اعتبارا من اليوم.

وذكرت أن حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

إلا أن المملكة شددت على أن يكون الدخول إلى أراضيها فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، مشروطا بأن يقضي الراغب في الدخول، مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس قبل الدخول إلى المملكة.

وسيتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا، لمدة 14 يوما في منازلهم تحت المراقبة.

أما الدول التي سجلت فيها حالات من سلالة الفيروس المتطور، فسيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول، فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).

والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها، الأمر الذي دفع بلدانا في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لتعليق السفر منها وإليها، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية دول التكتل لتشديد إجراءاتها.