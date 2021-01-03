العراق.. قيادي تركماني يطالب الحكومة بمكافحة بي كا كا أسوة بالمنظمات الإرهابية

قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، السبت، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تسمم الشباب عبر إدخال المخدرات إلى أسواق محافظة كركوك (شمال).

وفي تغريدة عبر تويتر قال الصالحي: "منظمة بي كا كا تسمم الشباب عبر المتاجرة بالمخدرات في كركوك".

وأشار الصالحي إلى أن المنظمة الإرهابية التي لطالما شنت عمليات اغتيالات لأفراد الجبهة التركمانية العراقية طوال سنوات، بدأت في المتاجرة بالمخدرات في كركوك.

وأكد ضرورة مكافحة "بي كا كا" في العراق أسوة بمكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى بالبلاد.

وطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حقيقية عبر الإيفاء بمسؤولياتها في مكافحة منظمة "بي كا كا" المدرجة على لوائح التنظيمات الإرهابية على الصعيد الدولي.