عون مغردا: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، إنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، بعد يوم واحد من تصريحات إيرانية حول دعم لبنان بالقدرات الصاروخية، لمواجهة إسرائيل.

والسبت، أفاد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، بأن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وأضاف زادة، لقناة "المنار" (تابعة لجماعة حزب الله الموالية لإيران): "نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ".

ويعتبر الرئيس عون، وحزبه "التيار الوطني الحر"، من أهم حلفاء "حزب الله"، الذي خاض حربا مع إسرائيل في يوليو/ تموز 2006، استمرت 34 يوما.

‎من جهة أخرى، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، قائلا: "في تصريحي السابق لجريدة الأنباء (محلية) قلت أن إيران تنتظر محاورة الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن حكومة أخصائيين نوع من البدعة فقامت القيامة".

وتساءل جنبلاط في تغريدته: "أما اليوم ورياح المواجهة تهب من كل مكان أليس من الأفضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه؟ ولماذا التورط في المشاركة (بخطوات إيران في المنطقة) حيث لا قرار لنا بشيء؟".

ويعاني لبنان من أزمة سياسية، تتمثل في عدم تشكيل الحكومة، منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي دفع حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، للاستقالة.

يُذكر أن "حزب الله" الموالي لطهران، يملك أسلحة متطورة وصواريخ، ما شكل خلافا بين الأطراف اللبنانية بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.