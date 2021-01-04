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أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.01.2021 22:51
آخر تحديث في 05.01.2021 01:38
أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية

أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الاثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ41 المقررة، الثلاثاء، بمدينة العلا شمال غربي السعودية، وفق بيان.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من "مساء الاثنين".

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

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الخبر السابق قالت الرياض، مساء الاثنين، إن القمة الخليجية "ستكون موحدة للصف وتترجم...
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