الجزائر تجدد رفضها استمرار فرنسا في دفع الفدية للإرهابيين

توترت العلاقات أكثر بين الجزائر وباريس بعدما وضع الجيش الجزائري يده على 80 ألف يورو في مخابئ إرهابيين، وهو ما يظهر جدية التهديد الذي يشكله دفع الفرنسيين لفدية مقابل تحرير رهائن، على الأمن الداخلي للبلاد.

ففي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذ الجيش الجزائري عملية عسكرية استباقية لمنع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، من إعادة تنظيم صفوفه بعد مقتل زعيمه عبد المالك دروكدال، في يونيو/حزيران الماضي، شمالي مالي.

وتمكن حينها من القضاء على 3 عناصر معهم جزء من أموال فدية، بأقصى شمال الجزائر.

وتتهم الجزائر فرنسا بأنها قدمت ما بين 10 و30 مليون يورو فدية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب أحد أركانها الأربعة.

وأطلق في مقابل تحرير 4 رهائن بينهم سيدة فرنسية، 207 من المتهمين بالإرهاب كانوا معتقلين لدى السلطات المالية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما نفت باريس الاتهامات الجزائرية لها بدفع فدية للجماعات الإرهابية للإفراج عن الرهائن الأربعة وعلى رأسهم الفرنسية صوفي بيترونين، وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، في 12 أكتوبر: "لم نكن جزءا من هذه المفاوضات".

وتعتبر الجزائر أن دفع فرنسا فدية لإرهابيين يخالف اللائحة الأممية التي تجرم دفع الفدية، والصادرة في 2014.

وخاض دبلوماسيون جزائريون طيلة سنوات معركة شرسة في أروقة الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي يدين دفع الفدية، لكن أغلب الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس عرقلت هذه الخطوة، بينما أيدتها واشنطن.

وتقول صحيفة "جون أفريك" الفرنسية: "يُعتقد أن مدفوعات الفدية للإفراج عن الرهائن الغربيين في منطقة الساحل أمر روتيني، دون تأكيد رسمي لهذه التفاصيل أو التعليق على مدى صدقها، في معظم الحالات".

فمنذ 2003، اعتادت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا على دفع أموال فدية بملايين اليوروهات للجماعات المسلحة مقابل تحرير رهائنها، بحسب تقارير إعلامية متطابقة.

الجزائر تلاحق أموال الفدية:

وترى السلطات الجزائرية أن أموال الفدية التي تدفعها فرنسا للإرهابيين ستنعكس سلبا على أمنها واستقرارها الداخلي، لأن الجماعات الإرهابية ستستغلها لمضاعفة نشاطها بمنطقة الساحل الإفريقي، من خلال شراء الأسلحة وتجنيد مزيد من العناصر في مناطق ينتشر بها الفقر والتهميش.

ويستدل العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف، في تصريح لصحيفة "المساء" الحكومية، أن مختار بلمختار، أمير كتيبة المرابطين، إحدى أفرع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تمكن بسبب أموال الفدية التي جمعها من اختطاف أوروبيين من التقرب من القبائل المالية لتجنيد شبابها، ورفع عدد عناصره من 60 إلى نحو ألف إرهابي.

ويكشف العقيد الجزائري المتقاعد أن بلمختار جمع 31 مليون يورو من أموال الفدية التي دفعتها له فرنسا، واشترى بها كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي (2011)، وأشرف على تمويل وتسليح وتدريب عناصر "بوكوحرام" في نيجيريا.

وساعد على اكتشاف الدفعة الأولى لأموال الفدية الفرنسية، قيام الجيش الجزائري بعمليات نوعية خلال أقل من 3 أشهر، مكنته من اعتقال 3 إرهابيين، أخطرهم رزقان أحسن، المدعو "أبو الدحداح"، في 16 ديسمبر، بمنطقة تامنجار بمحافظة جيجل (شمال شرق).

وفي نفس الولاية اكتشف جزء من أموال الفدية، بفضل المعلومات التي يرجح أنه تم الحصول عليها من "أبو الدحداح".

كما ألقي القبض على المدعو "مايس" في محافظة تمنراست الحدودية مع مالي (جنوب) بعد أيام فقط من إطلاق سراحه في صفقة الإفراج عن الرهائن، أما العنصر الثالث فألقي القبض عليه في محافظة تلمسان (شمال غرب) الحدودية مع المغرب، في 27 أكتوبر، وكان من بين من أطلق سراحهم أيضا.

ويُعتقد أن العنصرين المفرج عنهما كانا في طريقهما لزيارة أهلهما، وليس للقيام بعمليات إرهابية، بحسب محللين أمنيين.

وتسعى أجهزة الأمن الجزائرية لتتبع الإرهابيين المتسللين إلى أراضيها بعد إطلاق سراحهم في مالي، والبحث عن أموال الفدية التي من الممكن أن تكون وزعت على بقايا الجماعات المسلحة في الجبال النائية شمالي البلاد أو على المناطق الصحراوية الجنوبية.

توتر العلاقات مع فرنسا:

صعدت الجزائر من خلافها مع فرنسا بعد الصفقة التي توصلت إليها الأخيرة مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد آغ غالي.

وهاجمت وسائل إعلام جزائرية رسمية، معروفة بخطابها الهادئ، فرنسا بعد دفعها فدية لتحرير رهائن، واعتبرت أنها تمول بذلك الإرهاب.

ورغم الزيارة التي قادت وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، للجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتلطيف الأجواء، إلا أنه استقبل بشكل باهت وغير مسبوق لمسؤول فرنسي بهذا الحجم.

إذ لم يستقبل وزير الداخلية الجزائري نور الدين بلجود نظيره الفرنسي بالمطار كما كان منتظرا، وتم تخفيض مستوى الاستقبال، للدلالة على استياء الجزائر من مواصلة باريس سياسة دفع الفدية للجماعات المسلحة دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الجدية على الأمن القومي للجزائر ودول المنطقة.

2020.. ثالث عام بدون هجوم إرهابي كبير:

وقام الجيش الجزائري خلال 2020 بعدة عمليات عسكرية استباقية لمعاقل الجماعات المسلحة، ونجح في منع حدوث هجمات إرهابية كبيرة للعام الثالث على التوالي منذ 2017، رغم مقتل عدد من الجنود في مواجهات مع الجماعات المسلحة وفي هجوم انتحاري وحيد على ثكنة في منطقة نائية أقصى الجنوب قتل فيها جندي واحد.

وقبلها بأيام، أعلن الجيش الفرنسي قتل دروكدال، شمالي مالي، فخلفه المدعو يوسف العنابي، على رأس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ما جدد القلق بشأن قيامه بعمليات إرهابية استعراضية لإثبات وجوده.

لكن عام 2020، لم يشهد عمليات إرهابية كبيرة تستحق الذكر، بل شهد تسليم عدد من المسلحين أنفسهم وتوقيف آخرين والقضاء على عدد آخر، بحسب بيانات وزارة الدفاع.

واعتبرت الصحافة الجزائرية الرسمية أن الجيش أحبط بذلك خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، بعد مقتل زعيمه دروكدال.

ويشكل العام الجديد 2021، تحديا كبيرا للجزائر لمنع "القاعدة في بلاد المغرب" من استغلال أموال الفدية لإعادة تنظيم نفسها، بعد أن شُلت حركتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد.