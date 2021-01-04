الرياض: "قمة العلا" ستكون موحدة للصف مترجمة لتطلعات لم الشمل

قالت الرياض، مساء الاثنين، إن القمة الخليجية "ستكون موحدة للصف وتترجم تطلعات لم الشمل".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن ولي العهد، محمد بن سلمان، عشية انعقاد القمة الـ 41 في مدينة العلا شمال غربي المملكة.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، إبرام اتفاق سعودي قطري بفتح الحدود والأجواء المغلقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن "سياسة المملكة قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون (الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والسعودية) والدول العربية".

وأكد أن "القمة ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف (..) وستترجم من خلالها تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وقبيل إعلان الكويت، وتصريحات ولي العهد السعودي، أعلنت وكالة الأنباء القطرية، تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، رسالة شفهية من نظيره الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت "العمل الخليجي المشترك".

وتنعقد القمة الثلاثاء، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، حيث تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وفيما لم تعلن قطر والإمارات مستوى تمثيلهما حتى الآن، يغيب ملك البحرين وسلطان عمان عن المشاركة وينيبان غيرهما بالحضور، وسط تأكيد كويتي بحضور أمير البلاد.

ومنذ 2017، كان غياب زعماء دول الأزمة الخليجية عن القمم لافتا، سواء بعدم مشاركة قادة السعودية والإمارات وقطر، واللجوء إلى تمثيل منخفض، أو الحالة الصحية التي دفعت بعض القادة لإرسال من ينوب عنهم.