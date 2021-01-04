داعش يستهدف مجدداً قوات النظام السوري في منطقة البادية

استهدف تنظيم داعش حافلة على الطريق الرابط بين الرقة بدمشق مساء الأحد ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم سبعة عناصر من قوات النظام السوري، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن الكمين أسفر أيضا عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيين.

واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين "وعلى الأرجح بعضا من أقاربهم"، حسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) بأن "تسعة مدنيين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية".

ونقلت صحيفة الوطن المقربة من بشار عن مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين والجنود.

ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم.

والخميس تبنى التنظيم هجومًا استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصرًا من قوات النظام السوري.

فما عاود التنظيم هجماته وانخرط في حرب استنزاف ضد جيش النظام والمقاتلين الموالين له وميليشيا ي ب ك/بي كا كا الإرهابية التي تحظى بدعم واشنطن.

وفي نيسان/ابريل، قضى 27 عنصرا من قوات النظام في هجوم للتنظيم المتطرف في محيط مدينة السخنة الصحراوية (وسط) التي يسيطر عليها الجيش السوري.