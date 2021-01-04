10 مصابين على الأقل في انفجار مستودع للغاز على الحدود اللبنانية السورية

أصيب 10 لبنانيين على الأقل في انفجار وقع الأحد في مستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت".

وأكد البيان أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة" وعدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

وغالباً ما تتهم أحزاب ووسائل إعلام لبنانية حزب الله بحماية شبكات تعمل على تهريب البضائع إلى سوريا حيث يشارك عسكرياً في النزاع الدائر منذ سنوات.

كما تشير تقارير إعلامية إلى ازدهار أنشطة التجارة غير المشروعة في هذه المنطقة منذ بداية النزاع في سوريا التي تعاني نقصا في المواد الاستهلاكية في ظل تراجع قيمة عملتها الوطنية وخضوعها لعقوبات غربية.

وتحظى مسألة تهريب البضائع بأهمية بالغة في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط سعي السلطات إلى إبقاء دعم مواد أساسية على غرار المحروقات والدقيق تجنبا لارتفاع الأسعار في ظل مؤشرات تضخم حادة.