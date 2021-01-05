إصابة 17 أسيراً فلسطينيا بفيروس "كورونا"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الثلاثاء، إصابة 17 أسيرا بفيروس "كورونا"، مما يرفع إجمالي الإصابات بين الأسرى في السجون الإسرائيلية منذ بدء الجائحة إلى 188.

وذكر النادي، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت في سجن النقب (جنوب)، ليرتفع عدد الإصابات في ذات السجن، منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى 48.

وقال نادي الأسير إن "استمرار تسجيل إصابات بين الأسرى ينذر بما هو أخطر"، مشيرا إلى "احتكار" إدارة السجون (الإسرائيلية) المعلومات حول طبيعة إصابات المعتقلين.

وذكر أن السّجانين الإسرائيليين العاملين في أقسام الأسرى، هم المصدر الأول لوصول عدوى الفيروس إلى الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.