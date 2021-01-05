ابن سلمان يستقبل أمير قطر لدى وصوله السعودية لأول مرة منذ الأزمة الخليجية

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد لدى وصوله مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية.

ويترأس الأمير تميم وفد بلاده إلى القمة الخليجية الـ41 المقررة، الثلاثاء، بمدينة العلا شمال غربي السعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من "مساء الاثنين".

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".