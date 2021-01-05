الولايات المتحدة تمدد فترة السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران

مددت الولايات المتحدة لثلاثة أشهر إضافية الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلن مسؤول عراقي الإثنين.

ورغم أن العراق بلد نفطي إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على موردين آخرين.

وبموجب الإعفاء الجديد سيتمكن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية حتى مطلع نيسان/أبريل، أي بعد شهرين ونيف من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني/يناير الجاري من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال المسؤول العراقي طالباً عدم نشر اسمه، إن هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة "مناقشات طويلة".

لكنه لن يحل مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء.

هذا وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخرات. وهذه الفواتير مستحقة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار للجمهورية الإسلامية. وبسبب هذه المتأخرات خفضت إيران مؤخراً صادراتها من الغاز إلى العراق.