بن سلمان يبحث مع أمير قطر "سبل تعزيز العمل الخليجي"

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، "سبل تعزيز العمل الخليجي".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تم اللقاء في قاعة مرايا بالعلا، شمال غربي المملكة.

ويعد هذا اللقاء الثنائي الأول من نوعه بالسعودية منذ سنوات بعد إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ 2017.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك"، وفق (واس).

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

والثلاثاء، اصطحب ولي العهد السعودي، أمير قطر، داخل جولة في مدينة العلا التاريخية التي احتضنت القمة الخليجية رقم 41، بحسب إعلام سعودي محلي.

وجاءت تلك الجولة، بعدما شهد مدرج مطار العلا السعودية، عناقا حارا استمر بضع ثوان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير المملكة، وفق ما نقلته "واس".

وشهدت العلاقات بين البلدين شبه قطيعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، يشارك أمير قطر في القمة الخليجية التي عقدت، الثلاثاء، وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.