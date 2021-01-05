توقيف 11 مشتبهاً بالوقوف وراء تفجير بالباب السورية

أوقفت القوات المحلية السورية في مدينة الباب شمالي حلب، 11 شخصاً من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" يشتبه في وقوفهم وراء تفجير وقع بالباب في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت ولاية غازي عنتاب التركية في بيان الثلاثاء إن العمليات الأمنية التي أعقبت تفجير الباب، أسفرت عن توقيف 11 شخصا من منظمة بي كا كا/ي ب ك مساء الإثنين.

وأكدت أنّ الجهود تبذل من أجل توقيف 9 مسلحين آخرين يشتبه أيضا بوقوفهم وراء التفجير.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة الباب شهدت تفجيرا في 24 نوفمبر الماضي أودى بحياة 6 أشخاص بينهم عنصري أمن، وإصابة 19 آخرين بجروح.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".