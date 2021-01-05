نتنياهو: سلالة "كورونا المتحورة" خرجت عن السيطرة في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن السلالة المتحورة من "كوفيد 19" خرجت عن السيطرة، وذلك قبل إعلان مرتقب لحكومته عن فرض إغلاق شامل.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تدخل إسرائيل في إغلاق شامل، الجمعة، بعد إعلان وزير الدفاع بيني غانتس، الشريك في الائتلاف الحكومي عن موافقته على تشديد إجراءات الإغلاق الحالي.

وفشل إغلاق جزئي تفرضه الحكومة الإسرائيلية منذ 28 من ديسمبر/كانون الثاني الماضي في الحد من معدل الإصابات الذي بلغ مستويات غير مسبوقة منذ 3 أشهر.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8.308 إصابة بكورونا، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة مساء اليوم على الإجراءات الجديدة، بحسب المصدر ذاته.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة: "إذا لم نتحرك على الفور، فسوف نخسر مئات الإسرائيليين الذين سيموتون، بل أكثر من ذلك".

وأضاف، "الطفرة البريطانية خرجت عن السيطرة، والمستشفيات تحذر من أننا دخلنا أخطر مرحلة منذ تفشي الوباء. كما أن وزارة الصحة حذرت من فقدان المئات من الإسرائيليين، في حال لم نتحرك على الفور".

من جانبه، قال موقع "واللا" العبري، إن الإغلاق الجديد سوف يشمل وقف النشاط التعليمي بشكل كامل، واقتصار الأعمال التجارية على النشاطات الحيوية فقط.

وخلال الأيام الـ4 الأخيرة شهدت إسرائيل وفاة 98 مصابا، بمعدل يومي يصل إلى نحو 25 حالة يوميا، وفق "يديعوت أحرونوت".

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت إسرائيل 450.116 إصابة من بينها 3.445 وفاة، و55.312 حالة ناشطة.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة من كورونا التي اكتشفتها بلاده لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 % مقارنة بفيروس "كوفيد 19".