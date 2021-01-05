وزير المالية القطري يصل القاهرة في أول رحلة عبر الأجواء السعودية

وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، منذ أزيد من ثلاث سنوات ونصف، بحسب ما أوردته وسائل إعلام قطرية.

جاء ذلك بحسب قناة الجزيرة مباشر، وصحيفة العربي الجديد، اللتين أوردتا أن زيارة العمادي تستمر عدة ساعات، سيشارك خلالها في افتتاح فندق مملوك لشركة الديار القطرية على ضفاف نهر النيل.

ولم يصدر حتى الساعة (16:10 ت.غ) أي تعليق رسمي من القاهرة على زيارة وزير المالية القطري، الذي يأتي في نفس يوم توقيع الخارجية المصرية "بيان العلا" المنبثق عن القمة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، إن وزيرها "سامح شكري غادر السعودية عائدا إلى مصر، بعد أن وقع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية" مع قطر.

وعقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتوجت بتوقيع قادة دول الخليج البيان الختامي و"بيان العلا".

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، كانت السعودية تفرض مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".