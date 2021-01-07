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إصابة قيادي في الحركة الإسلامية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال شمال إسرائيل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.01.2021 20:14
إصابة قيادي في الحركة الإسلامية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال شمال إسرائيل

أصيب قيادي فلسطيني في الحركة الإسلامية في الداخل (في إسرائيل)، الخميس، إثر إطلاق نار استهدف مركبته من قبل مجهولين في مدينة أم الفحم شماليّ إسرائيل.

وذكر موقع "عرب 48" المتخصص بشؤون فلسطينيي الداخل، أنّ سليمان إغبارية الذي تبوأ منصب رئيس بلدية أم الفحم سابقًا، أصيب بجروح ما بين متوسطة وخطيرة إثر تعرض مركبته لإطلاق نار.

وأشار الموقع إلى أنّ إغبارية (63 عاما)، في حالة مُستقرة ويخضع للعلاج في قسم العمليات بمستشفى "العفولة".

واعتقل إغبارية عدة مرات داخل السجون الإسرائيلية.

ويقول فلسطينيو الداخل إنّ الشرطة الإسرائيلية لا تهتم بمنع الجريمة في المجتمع العربي، مما يؤدي إلى ازدياد معدلات الجريمة، وخاصة إطلاق النار من قبل مجهولين.


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