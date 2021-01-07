الإعلام المصري يقف موقف المتشائم من المصالحة الخليجية

تباينت تعليقات الإعلاميين والسياسيين المقربين من السلطات بمصر حول إعلان المصالحة الخليجية، بين رفض وتأييد مشروط يصاحبه حذر واضح.

وجاءت تلك التعليقات بعد عودة وزير خارجية مصر سامح شكري، من مدينة العلا شمال غربي السعودية، عقب التوقيع على إعلان بشأن الأزمة الخليجية.

الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب قال في برنامجه بفضائية "إم بي سي مصر" السعودية: "الأمر قيد المتابعة والمراقبة، وأشك أن ينجح، خاصة والتجارب السابقة (مع قطر) تقول ذلك، وأفلحوا إن صدقوا".

وعلى ذات الموقف الحذر من المصالحة، سار الإعلامي أحمد موسى، فقال: "غير متفائل" بالمصالحة، و"لم أتزحزح عن مواقفي" المنتقدة لقطر.

بينما عبر البرلماني السابق، مرتضى منصور، المعروف بعدائه الشديد لقطر عن رفضه التام للمصالحة، وشن هجوما حادا على أديب وموسى، معتبرا موقفهما مهادنا لقطر.

وتابع في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية: "لن أتراجع عن موقفي ضد قطر، ولست مثل عمرو أديب وأحمد موسي، ولن أقوم بالرقص على كل الحبال".

في المقابل، قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: "القطيعة الخليجية ليست في صالح أحد".

واستدرك الفقي خلال لقاء بإحدى الفضائيات: "دعنا نرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فلا يمكننا أن نتفاءل بشكل كبير، لكن في نفس الوقت لا يمكننا أن نتشاءم".

والثلاثاء، أعلنت الخارجية المصرية التوقيع على "بيان العلا" (دون تسميته اتفاقا) المنبثق عن القمة الخليجية، مشيرة إلى أنها "تثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر".