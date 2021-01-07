السراج يزور إيطاليا لبحث تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

قال مصدر ليبي مسؤول، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيزور العاصمة الإيطالية روما، الخميس، لبحث المستجدات السياسية في بلاده.

جاء ذلك في تصريح، أدلى به مصدر من الرئاسي الليبي، فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام.

وأضاف المصدر، أن "السراج يزور إيطاليا اليوم ويناقش موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والحوار السياسي" دون تفاصيل أخرى.

ومنذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، بإشراف بالبعثة الأممية، بهدف تشكيل حكومة جديدة، غير أن الجهود تعثرت بسبب عدم التوافق على آليات الترشح واختيار، الرئاسي والحكومة.

ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.