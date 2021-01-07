قصف إسرائيلي لمواقع إيرانية جنوب سوريا وفي محيط دمشق

نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن دفاعاتهم تصدت ليل الأربعاء لـ"عدوان جوي إسرائيلي" في جنوب البلاد.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها "ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني" وأسفرت عن "وقوع قتلى وجرحى" لم يحدد عددهم.

وقال المرصد إنه حدثت انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي تتواجد بها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى".

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً "تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابع للميليشيات الإيرانية والموالية لها".

كما لفت المرصد إلى وقوع "انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع واللواء91 ، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن الدولة العبرية شنت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات النظامية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.