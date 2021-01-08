بغداد تلغي خطة لنقل عائلات عناصر داعش من سوريا للعراق

أعلن وكيل وزارة الهجرة العراقية أن العراق ألغى خطة لنقل عوائل تنظيم "داعش"، من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم للنازحين في نينوى، شمالي البلاد.



وقال كريم النوري إنه "تم إلغاء فكرة نقل النازحين من العراقيين المقيمين بمخيم الهول السوري، الذي يضم أغلب عوائل مسلحي داعش الى العراق بسبب اعتراضات واسعة من جهات مختلفة".

وأوضح النوري أن "وزارة الهجرة خططت لأن يكون مخيم الكسك في محافظة نينوى مقرا للنازحين العراقيين بعد نقلهم من مخيم الهول".

واستدرك: "لكن بعد إلغاء الأمر، تم تسليم المخيم لوزارة الدفاع لإقامة ثكنة عسكرية عليه".

ولا يوجد إحصاء رسمي بشأن عدد عائلات "داعش"، من العراقيين في مخيم الهول السوري الذي يضم مئات العوائل النازحة أغلبهم من عائلات "داعش" فروا من العراق بعد استعادة الموصل ومناطق أخرى في 2017.

في سياق آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، القبض على 3 عناصر من تنظيم "داعش" بينهم "هدف " مطلوب خلال عمليتين أمنيتين في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي البلاد، وفق بيان.

ومنذ مطلع العام الماضي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى.