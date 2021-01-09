اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وتنظيم "قسد" الإرهابي في تل تمر

تجدّدت الاشتباكات والقصف المدفعي بين تنظيم "قسد" الإرهابي، الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي وفصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من الجيش التركي ببلدة "تل تمر".

وقالت مصادر محلية إنّ أهالي القرى المحيطة ببلدة "تل تمر" شمال شرقي الحسكة اضطرت للنزوح، في ظل تجدّد القصف المدفعي المتبادل بين التنظيم الإرهابي والجيش الوطني في منطقة "أبو راسين" القريبة.

وأضافت المصادر أنّ فصائل الجيش الوطني المتمركزة في قرية "عنيق الهوى" استهدفت بأكثر مِن 35 قذيفة "هاون" ومدفعية ثقيلة مواقع التنظيم الإرهابي في قرية "الدردارة" - تبعد 5 كيلومترات عن بلدة تل تمر - ما أسفر القصف عن دمار 3 مقار لـ"قسد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، أنه "لا مكان أبدًا للمنظمة الانفصالية (بي كا كا) في مستقبل تركيا والعراق وسوريا".