الغنوشي يدعو إلى تعديل وزاري في تونس

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) راشد الغنوشي إلى إجراء تحوير (تعديل) وزاري لرفع كفاءة حكومة هشام المشيشي.

جاء ذلك في تصريح إعلامي للغنوشي، السبت، على هامش ندوة برلمانية، بالعاصمة، حول حوكمة المياه في تونس.

وشدد الغنوشي على "ضرورة القيام بتعديل وزاري على أساس تقييم الأداء، لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الأداء".

واعتبر أن "أداء بعض الوزراء متواضع".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة على هذه الدعوة.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حازت حكومة مستقلة برئاسة هشام المشيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، مشكلة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة، وسط توقعات بتسمية آخرين لشغر تلك المناصب.