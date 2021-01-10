أمير قطر يبحث مع هنية قضايا إقليمية ودولية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن الشيخ تميم استقبل هنية وعقد معه لقاءً في مكتبه بالعاصمة الدوحة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ هنية أمير قطر بنجاح المصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، حسب البيان.

كما تم خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية من كلا الجانبين.

ويقيم هنية في قطر منذ نحو عام، إضافة إلى عدد من أبرز قيادات الحركة بينهم رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل.

والثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتمخضت عن اتفاق لحل الأزمة الخليجية.

من جانبه، أطلع هنية، أمير قطر، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

بدورها، قالت حركة "حماس" في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي، أشاد خلال اللقاء، بجهود قطر في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصها على استعادة الفلسطينيين لوحدتهم وإنهاء الانقسام.

وأكد هنية، على تعامل "حماس" إيجابيا مع جهود المصالحة للوصول إلى الوحدة الوطنية بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وتبادلت مؤخرا، حركتا "حماس"، و"فتح"، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت "حماس" عن شرطها بإجراء الانتخابات الثلاثة "التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني"، بالتوازي، ووافقت على مطلب "فتح" بعقدها بشكل متتابع.

وجاءت هذه المواقف، بعد وساطات مارستها أطراف خارجية وهي مصر، وتركيا، وقطر، وروسيا، بين الحركتين.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.