سوريا.. ضباط أتراك يوزعون مساعدات إنسانية في رأس العين

وزع ضباط أتراك بالتعاون مع مديرية الخدمات الاجتماعية مساعدات إنسانية على نساء أرامل، وأطفال أيتام في منطقة رأس العين، شمال شرقي سوريا

وأفادت مصادر محلية، الأحد، أن ضباطا في الجيش التركي، وموظفين من مديرية الخدمات الاجتماعية، وزعوا معاطف وأحذية ومساعدات غذائية على نساء أرامل فقدن أزواجهن في هجمات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، في رأس العين.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا توزيع هدايا على عدد من الأطفال الأيتام إثر مقتل أهاليهم على يد التنظيم الإرهابي.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تم تطهير مركز مدينة رأس العين من التنظيم الإرهاب، في إطار عملية نبع السلام التي نفذها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.