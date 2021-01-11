البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

أعلنت البحرين، أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، في بيان بوقت متأخر من مساء الأحد، إنها ستسمح للطائرات القطرية باستخدام مجالها الجوي و"تعديل نشراتها الملاحية بدايةً من الإثنين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر وذلك عقب أيام من عقد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

وتمخضت قمة العلا، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2017.

وعلى مدى سنوات الحصار، اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم رحلاتها نحو الأجواء الإيرانية مقابل رسوم عبور بملايين الدولارات.