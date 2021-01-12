الرابحون والخاسرون في قمة المصالحة الخليجية

أنهت القمة الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي الحصار المفروض على قطر أخيراً، خلال انعقادها الأسبوع الماضي في العلا بالمملكة العربية السعودية. ومع عودة قطر إلى دول المجلس عاد الخليج موحداً من جديد. وجاء تعانق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كتلخيص رمزي لهذه القمة، وتخلت السعودية بالاضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، عن مطالبهم السخيفة من قطر.

وبدت قطر الفائز الواضح في القمة بعد أن تمكنت الدولة الخليجية الصغيرة من الحفاظ على سياستها الخارجية المستقلة وتعزيز سيادتها نتيجة الحصار الذي أتاح لها فك تشابك سياستها الخارجية عن دول مجلس التعاون الخليجي التي تهيمن عليها السعودية، كما أتاح لها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الجديدة، لا سيما مع تركيا.

وأصبح لزاماً على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الآن، الاعتراف بأن تركيا ستكون جزءاً من مستقبل المنطقة بعد أن ترسخت علاقاتها مع قطر على المدى الطويل. وبالفعل اعترفت جميع الأطراف المعنية بذلك ضمنياً.

وموقف قطر اليوم أقوى وأنفع مما كان عليه في بداية الحصار. فالسعوديون لم يضطروا إلى التراجع عن مطالبهم وكشف الطبيعة الزائفة للاتهامات الموجهة ضد الدوحة فحسب، بل كان عليهم التنازل عن استقلالية قطر المتنامية في إطار مجلس التعاون الخليجي أيضاً. الأمر الذي يجعل مصير قطر الآن مختلفاً عن بقية دول الخليج.

وبالرغم من لغة الوثيقة الختامية للقمة، فإن مجلس التعاون الخليجي لم يعد أداةً لنهج سياسة خارجية موحدة، لأن مصالح القوى الخليجية تباعدت بشكل لا يمكن من خلاله تحقيق مثل هذه الوحدة. وباتت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تسعى إلى تحقيق أجندات متميزة في المنطقة.

كما اتسعت الهوة بين السعوديين والإماراتيين نتيجة القمة. ففي الوقت الذي تجنبت فيه الإمارات التصريح بانتقادات علنية، بدا من الواضح أن أبو ظبي لم تكن راضيةً عن هذا التطبيع السريع إذ كانت تأمل في أن تُعاقَب قطر على دعمها لأطراف معارضة لها في مناطق الصراع في المنطقة. مما يوجه ضربة قوية للطموحات الإماراتية الإقليمية.

لقد أدرك السعوديون الذين استنفدوا كل الوسائل للضغط على قطر دون جدوى، أن التقارب معها يخدم مصالح الرياض على المدى الطويل بشكل أفضل بكثير، حيث تلوح في الأفق رئاسة جو بايدن التي تمثل تحدياً وتهديداً مستمراً في المستقبل غير البعيد.

علاوة على ذلك خففت المصالحة الخليجية والتقارب مع قطر، من عزلة المملكة السعودية التي تزايدت لأسباب كثيرة مؤخراً.

فمن المستفيد من المصالحة الخليجية؟

بالإضافة إلى قطر، استفادت تركيا بشكل غير مباشر وصارت إحدى الفائزين في قمة العلا. لأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر من بين المطالب التي اشترطتها دول المقاطعة على البلاد.

كذلك أعلنت قطر في الآونة الأخيرة أن التطبيع في إطار مجلس التعاون الخليجي لن يؤثر على علاقة الدوحة مع تركيا.

وصار من الواضح أن السعوديين لم يعودوا قادرين على الضغط على قطر لإنهاء روابطها العسكرية الاستراتيجية مع تركيا. وهذا يبشر بالخير لمستقبل العلاقات التركية القطرية. وأخذت قطر تستأنف موقعها مرة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مواصلتها تعزيز روابط قوية مع تركيا.

وقد دعّم هذا الوضع الجديد موقع تركيا في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأضفى الشرعية على دور أنقرة في الخليج من خلال اهتمام تركيا بإرساء سياسة طويلة المدى في منطقة الشرق الأوسط.

ومع ظهور السعوديين على أنهم الطرف المتنازل في المفاوضات، إلا أن القمة الخليجية الأخيرة تُعتبر فوزاً لمحمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية التي أصبح حكامها معزولين بشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى بعد أن ابتعدوا عن الإمارات في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية.

فعندما احتضن ولي العهد السعودي الشيخ تميم على المدرج، حصل على الصورة التي كان يتوق إليها بعد أن نبذه العالم بسبب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، حيث تضاءلت مكانته الدبلوماسية واستعداد القادة الأجانب للترحيب به بسبب سمعته المشوهة.

وجاءت قمة العلا فرصةً للسعودية وولي عهدها المعزول لتغيير موضوع الحديث عنه بعد فشله في إعادة تأهيل صورة البلاد. فبالإضافة إلى مقتل خاشقجي، كان على الرياض تبرير حملتها العسكرية باهظة التكاليف والمثيرة للجدل في اليمن، وكذلك التعامل مع تخلي الإمارات عن موقعها الذي انضمت إليه في السابق.

لقد كانت المملكة العربية السعودية في حاجة ماسة إلى بعض المكاسب الدبلوماسية التي منحتها إياها قمة العلا، إلى جانب تخفيف بعض الضغط عليها من قطر فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل فمن غير المرجح أن ينضم السعوديون إلى عربة دول الخليج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أي وقت قريب.

كما أن الانفراج مع قطر سيحول بعض الاهتمام السلبي الذي كان على الرياض التعامل معه في الوقت الحالي، وسيقوي يد السعودية مع استعداد محمد بن سلمان للإدارة الجديدة في واشنطن. ومن المرجح أيضاً أن يُسرع من التقارب بين تركيا والمملكة العربية السعودية، إذ لم يعد من الممكن اعتبار قطر عائقاً في العلاقة.

فمن الخاسر في هذه القمة إذن؟

ليس من الصعب رؤية أن الإمارات العربية المتحدة خرجت من قمة العلا بمكاسب قليلة وخسائر فادحة، فالنفوذ الإماراتي على السياسة الخارجية السعودية بدأ يتضاءل وتخلى محمد بن سلمان عن موقفه المشترك مع أبو ظبي في تأديب قطر بسبب دعمها للحركات الشعبية في المنطقة وتراجع السعوديون عن تبنيهم للخط الإماراتي بعد أن أدركوا كم كان مكلفاً.

لقد وجّه إنهاء الأزمة الخليجية ضربة لأجندة الإمارات التي كان من مصلحتها أن ترى قطر معزولة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ومال الميزان لصالح قطر التي أصبح بإمكانها الآن العمل مع المملكة العربية السعودية، مع إعاقة دور أبوظبي في المنطقة.

وستضطر أبو ظبي إلى اللحاق بالركب السعودي وتأكيد التطبيع مع قطر بالرغم من أن العلاقات بين الدوحة وأبو ظبي لا تزال متوترة، كونهما تتصديان لمواجهة كل صراع إقليمي تقريباً.

لقد أظهرت قمة العلا عودة قوة جديدة إلى المنطقة. ولم تعد السعودية الشقيقة الكبرى لدول الخليج، قادرة على إملاء مسار التكتل بل كانت القمة بمثابة محاولة أخيرة من الرياض لتأكيد نوع من الأسبقية داخل دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء دوامة العزلة.

ومع اضطرار حكام السعودية إلى تسريع المصالحة باعتبارها أمراً ضرورياً، تعززت علاقة قطر وتركيا نتيجة لقمة العلا وصار لزاماً على الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بتغير ميزان القوى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وختاماً قد تكون الأزمة لم تنته بعد، لكن أموراً كثيرةً تغيرت في الخليج منذ عام 2017 ، ومن المرجح أن تكون بعض هذه التغييرات دائمة.