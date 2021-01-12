500 عائلة سورية تتسلم منازل جديدة في أعزاز

بجهود من فاعلي الخير، تسلمت 500 عائلة من النازحين السوريين المقيمين بمخيمات في مدينة أعزاز شمالي سوريا منازل مبنية من الطوب، وذلك كمرحلة أولى من مشروع يضم ألف منزل.

وقد وصلت العائلات المستفيدة إلى المنازل التي أحيت الأمل لدى عشرات الآلاف من العائلات بقرب انتهاء معاناتهم في المخيمات التي يعيشون فيها منذ سنوات.

وأفاد المهندس براء بابلي، المشرف على المشروع، في تصريح لمراسل الأناضول، أنهم أنجزوا المرحلة الأولى من مشروع ألف منزل مبني من الطوب.

وأشار بابلي إلى أن الهدف من المشروع هو نقل العائلات المتضررة من الحرب إلى منازل حقيقية تليق بكرامتهم وتخليصهم من حياة المخيمات.

من جانبه قال نازح من قرية عويجل التابعة لمحافظة حلب (شمال)، إن سعادته لا توصف بالكلمات، وإنه يشعر برضى كبير لخلاصه وعائلته من حياة الخيمة.

بينما عبر الطفلان الأخوان زين العابدين وبيماس، عن فرحتهما لكونهما لن يقضيا ما تبقى من موسم الشتاء الحالي في الخيمة.

جدير بالذكر أن الشمال السوري يضم مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من قصف النظام لمدنهم وبلداتهم وقراهم خلال السنوات الماضية.