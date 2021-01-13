الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

قدم رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، الأربعاء، استقالة حكومته إلى أمير البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، جاء ذلك خلال استقبال أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء في قصر بيان بمحافظة حولي، (جنوب).

وذكرت الوكالة، أن رئيس الوزراء رفع إلى الأمير "كتاب استقالة الحكومة". دون تفاصيل بشأن البت فيها.

والثلاثاء، قدم مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الحكومة، قبل أقل من شهر على تشكيلها، بدافع "ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء، لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.